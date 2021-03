Jose Ernesto Sosa: Fenerbahçe çok oyuncu transferi etti ve zor bir süreç

ZORLU BİR LİG

Tek bir maçtan sonra fikirler değişiyor. Her şey değişti gibi yorumlar yapılıyor. Bu tür sonuçlara genel bakıyorum. Çünkü buraya ilk geldiğimde değişik sorunlarla karşılaştım. Maalesef sezon öncesi kampını geçiremedim. Ardından tam başladım, sakatlığım oldu. O sakatlığın üstüne tam kendimi veremedim. Tam hazır olduğumda da takım çok iyi sonuçlar almıyordu. Şu anda her şeyin gittikçe yoluna girdiğini görüyorum. Türkiye'deki 6. senemi yaşıyorum. Gerçekten zorlu bir lig. Bu lige bakıldığında hep şunu öğrendim. Ligin sonuna kadar, şampiyonluğu elde edebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman istediğiniz sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden bunun farkındalığı ile beraber, son ana kadar mücadelemizi devam ettirip, kendimizi her defasında iyileştirmemiz gerekiyor.