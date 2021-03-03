Jose Ernesto Sosa: Fenerbahçe çok oyuncu transferi etti ve zor bir süreç

Bir yandan da futbol bu, şans her zaman yüzünüze gülebilir. O yüzden her geçen gün kendilerini geliştirmeleri şart. Ben de gençken benden yaşlı oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum, şimdi ben yaşlandım onların benden bir şey öğrenmesi gerekiyor.

Gol atmak, asist yapmak futbolun neşeli yanı. Aynı zamanda taraftarlardan yeni gelen oyuncudan hep bir beklenti oluyor. 'İşte bu oyuncu kaç gol atar, kaç asist yapar?' İnsanlar hep bu beklentilere giriyor. Benim karakterime bakıldığında, bireysel hedeflerden önce grup hedefleri çok daha önemli. Her oyuncu asist yapmak ister, gol atmak ister. Bu açıdan da buna devam etmek gerekiyor. Genel baktığımda grup hedeflerini her zaman ön plana koyan bir oyuncuyum. Fenerbahçe bu sene çok fazla yeni oyuncu transfer etti. Zor bir süreç. Bir sürü yeni oyuncunun bir hedef uğruna grup haline gelip, bu hedef uğruna mücadele vermesi, zor bir süreç ama benim tekrarlıyorum, grupsal hedeflerinizi başardığınız zaman zaten bireysel hedeflerde daha yukarı çıkıyor.