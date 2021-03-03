Jose Ernesto Sosa: Fenerbahçe çok oyuncu transferi etti ve zor bir süreç

"Sezon başından itibaren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Motivasyonumuzu en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe her zaman kazanma geleneği olan bir kulüp. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk için ligde gerçekten büyük bir mücadele var. Göztepe maçından sonra aslında bu bizi biraz sakinleştirdi.
Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı, o yenilgiden sonra biraz daha sakinleşip, hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük. En önemlisi de özellikle son maçtan galip ayrıldık. Bu galibiyet daha güvenli ilerlemeye yarayacaktır. Fenerbahçe, hem takım içinde hem de dışarıda taraftarıyla şampiyonluğu çok fazla isteyen bir kulüp.
Kötü bir sonuç çıktığında herkes belki de bizden daha fazla konuşuyorlar, kritiğini yapıyorlar. Tabi ki bu bizim sorumluluğumuz, sonuçta bizim işimiz. Biz kendimizi analiz ederken, özellikle pozitif ve yapıcı şekilde bunları yapmalıyız ki takım olarak ileriye gidelim. Geçen hafta da Başkanımız, Yönetimimiz buraya geldi. Bize büyük destek verdiler. Bu destekte bizi biraz daha ileriye doğru attı. Onlar buraya gelirken sonuç odaklı destek vermediler. 'Sonuç ne olursa olsun arkanızdayız' dediler. Bu da birlikteliğin bir diğer yardımcı payı ve güzel bir sonuç çıktı.