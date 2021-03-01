Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor karşısında alınan galibiyet Fenerbahçeli oyuncuları da yeniden şampiyonluk havasına soktu. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, alınan kritik galibiyet sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarların son dönemdeki meşhur tezahüratlarından birinde geçen, "Bize bu yoldan geri dönüş yok" sözünü yazarak paylaşımda bulundu.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.