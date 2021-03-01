Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

Son dakika spor haberleri: 'de Yandaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

'nin orta sahadaki yıldız isimlerinden Yandaş, galibiyetinin ardından sosyal medyadan 'şampiyonluk' paylaşımında bulundu. Tecrübeli oyuncu söz konusu paylaşımında, sarı-lacivertlilerin meşhur tezahüratlarından birinde söylenen, "Bize bu yoldan geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

karşısında alınan galibiyet Fenerbahçeli oyuncuları da yeniden şampiyonluk havasına soktu. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Yandaş, alınan kritik galibiyet sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarların son dönemdeki meşhur tezahüratlarından birinde geçen, "Bize bu yoldan geri dönüş yok" sözünü yazarak paylaşımda bulundu.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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