Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor karşısında alınan galibiyet Fenerbahçeli oyuncuları da yeniden şampiyonluk havasına soktu. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, alınan kritik galibiyet sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarların son dönemdeki meşhur tezahüratlarından birinde geçen, "Bize bu yoldan geri dönüş yok" sözünü yazarak paylaşımda bulundu.
Mert Hakan'ın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bize bu yoldan geri dönüş yok! 💛💙🧿 pic.twitter.com/LKWlQQtSzv— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) March 1, 2021