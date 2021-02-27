Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Trabzonspor maçının şifresini belirledi

Son dakika spor haberi: maçının şifresini belirledi

Son dakika haberi: 'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. , zorlu karşılaşma ile ilgili planlarını hazırladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 23:53
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Trabzonspor maçının şifresini belirledi

Teknik Direktörü , takımdaki geleceği için de büyük önem taşıyan mücadelenin tüm planlarını hazırladı.

Genç teknik adam, 1-0 kaybedilen maçı analizinde çok fazla riskli pas ve ceza sahasına orta tespit ederken, futbolcularından bunların sonlandırılmasını, pas ve orta tercihlerinde daha az risk alınmasını istedi.

Özellikle tarafından yapılan uzak mesafe ortaların sonlandırılmasını talep eden Bulut, "Rakibi zor durumda bırakmak için pas ve orta yapıyoruz. Ancak bu bizi zor durumda bırakacaksa bunu yapmanın anlamı yok. Mümkün olduğunda topun ve oyunun kontrolünü elimizde tutacağız. Sabırlı bir şekilde hücum ederek gol bulmanın yollarını arayacağız" dedi. ()

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