Tek yol şampiyonluk

Thiam iddialı konuştu: Tek hedefim şampiyonluk. Kimsenin şüphesi olmasın, sezon sonu taraftarımızın yüzü gülecek.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:03Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
F.Bahçe'nin en golcü ismi Mame Thiam, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte Senegalli yıldızın öne çıkan sözleri: "Umuyorum ki sezon sonunda taraftarı mutlu edecek bir şampiyonluk yaşarız. Buraya gelmeden önce tek hedefim şampiyonluktu. Başka takımlar da vardı beni isteyen ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok daha yüksek olduğu için burayı tercih ettim. Mesut Özil ile oynamaktan çok mutluyum. Sadece bana değil, takım arkadaşlarıma da yardımcı olan bir oyuncu. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dini açıdan kendi hayatımı yaşıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."