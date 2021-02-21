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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli bombayı patlattı! ...

Son dakika spor haberleri: Sezon başında ile sözleşmesi bittikten sonra 'ye transfer olan , YouTube kanalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde istediği performans düzeyine ulaşamayan yıldız futbolcu flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:35 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

'nin geçtiğimiz yaz ile sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı , bu sezon Kanarya'da forma şansı bulduğu 21 karşılaşmada dört gol ve iki asistlik bir performans sergilemişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

35 yaşındaki santrfor, ülkesi Senegal'de yayın yapan YouTube kanalı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

Cisse verdiği röportajda Freiburg'da oynadığı dönemde kendisini 'in istediğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

İŞTE O SÖZLER:

2012 Afrika Uluslar Kupası'ndan önce beni transfer etmek istedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

Menajerim bu seçeneği önüme koydu ama kupada oynamamam isteniyordu. Bu nedenle teklifin üstüne bir çarpı işareti koydum.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

Menajerime 'Senegal'i seçiyorum. Daha çok gencim ve önümde büyük bir gelecek var.' dedim.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Papiss Cisse bombayı patlattı! Bayern Münih...

Kendisi, birkaç gün sonra bu kez de Portsmouth'un önerisiyle karşıma geldi. Ancak onlar da turnuvaya katılmamamı talep ediyordu.

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