Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitris Pelkas'tan iyi haber geldi!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas Çaykur Rizespor maçının 61. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı. Arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır formasından uzak olan ve Galatasaray derbisini de kaçıran Yunan oyuncudan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Dimitris Pelkas'ın idmanda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, çalışmalara başladığı duyuruldu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İşte o paylaşım...