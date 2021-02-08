Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan futbolculara moral! "Kendinize güvenin"

'tan futbolculara moral! "Kendinize güvenin"

’nin hâlâ zirveye ortak olduğunu oyuncularına hatırlatan sarı-lacivertli teknik adam, “Yenilgi için üzgünüz ama kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kendinize güvenin, biz şampiyon olacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:15
Erol Bulut'tan futbolculara moral! "Kendinize güvenin"

Derbide ezeli rakibi 'a sahasında kaybeden 'de özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği teknik direktör , soyunma odasında oyuncularından bu maçı unutmalarını ve ileri bakmalarını istedi. Takımına ligde hâlâ zirveye ortak olduklarının altını çizen Bulut, "Elbette yenildiğimiz için üzülmeniz çok normal. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDE DAHA 17 KARŞILAŞMA VAR
Sarı-lacivertli teknik adam, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak, "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.

KAĞIDIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi.

Sabah

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