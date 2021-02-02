Haberler Fenerbahçe Şimdi sahada şov zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Şimdi sahada şov zamanı! İşte 'nin maçı 11'i

Yıldızlara imza attıran , zorlu bir sınava çıkacak. Zirvenin yeni sahibi, ’in ilk kez kadroda yer aldığı haftada sezonun flaş ekibine konuk olacak. İşte Erol Bulut'un maçı 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Şimdi sahada şov zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de şovunu yapan , artık sahaya odaklandı. , , Osayi, gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bugün sezonun flaş takımlarından 'a konuk olacak. 22. hafta sonunda çıktığı zirvedeki yerini korumak isteyen Kanarya, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli 90 dakikada hakem düdük çalacak.

PELKAS'IN YERİNE MHY
Teknik direktör Erol Bulut, bir zoraki değişiklikle sahaya çıkacak. Son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan kadroda değişiklik düşünmeyen genç hoca, sakatlığı bulunan son haftaların formda ismi Pelkas'ın yerine 'ı sahaya sürecek. Kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner olacak. Orta alanda Gustavo-Ozan-Mert, kanatlarda Valencia-Thiam görev yapacak. En uçta ise Samatta gol arayacak. Hafta boyunda takımla çalışan 'un ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

İKİ İSME UYARI
Hatayspor'a karşı bugün kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de iki isim kart sınırında bulunuyor. Savunmanın kilit ismi ile hücuma büyük güç katan Valencia, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, bu iki oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, , , Yusuf, Mesut, Aabid, Selim, Ribeiro, , Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, , Thiam, Samatta

DÜNYA YILDIZI İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren transferi Mesut Özil, bugün ilk maç kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyunduracağı yıldız futbolcuya oyunun ilerleyen dönemlerinde forma vermesi bekleniyor.

GÖKHAN VE FERDİ KULÜBEDE OLACAK
Sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda kadroda yer almayan Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu, Hatay deplasmanına götürüldü. Hafta başından bu yana takımla çalışmalarda yer alan iki ismin bu karşılaşmada yedek soyunacağı belirtildi. Tisserand'ın ise tedavisine devam ediliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Kanarya, bugün oynanacak Hatayspor maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Erol Bulut yönetiminde tesislerinde son idmanı yapan Fenerbahçe, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kafile, antrenmanın ardından da özel uçakla Sabiha Gökçen'den Hatay'a hareket etti.

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