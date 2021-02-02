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Çubuklu için savaşma zamanı

ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan , “Babamın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Şimdi çubuklu için savaşma zamanı” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:16 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Çubuklu için savaşma zamanı

ailesine katılan Kahveci'nin ilk sözleri, "F.Bahçeli babamın hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnşallah efsane çubuklu formamızın hakkını vereceğim" oldu. Genç yıldız, taraftarlara da, "Desteğiniz için teşekkür ederim ! Şimdi ait olduğum yerde, çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" mesajını gönderdi. 'in son iki sezonunda rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu olan Kahveci'ye de sosyal medyadan, "Fenerbahçe ailesine hoşgeldin" dedi. Kahveci, "Teşekkürler şimdi çubuklu için savaşma zamanı" karşılığını verdi. Taraftarlar ise sosyal medyada, "Her gün aç karnına bir kahve içmek zihni açar!" mesajı ile 'a taş attı.

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'nın resmi sosyal medya hesabı, 'nin 'ye imza atmasının ardından milli futbolcunun formasıyla 'nde 'e attığı golleri paylaştı

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