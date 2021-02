Fenerbahçe ailesine katılan İrfan Can Kahveci'nin ilk sözleri, "F.Bahçeli babamın hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnşallah efsane çubuklu formamızın hakkını vereceğim" oldu. Genç yıldız, taraftarlara da, "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" mesajını gönderdi. Süper Lig'in son iki sezonunda rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu olan Kahveci'ye Mesut Özil de sosyal medyadan, "Fenerbahçe ailesine hoşgeldin" dedi. Kahveci, "Teşekkürler şimdi çubuklu için savaşma zamanı" karşılığını verdi. Taraftarlar ise sosyal medyada, "Her gün aç karnına bir kahve içmek zihni açar!" mesajı ile Galatasaray'a taş attı.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, İrfan Can Kahveci'nin F.Bahçe'ye imza atmasının ardından milli futbolcunun Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e attığı golleri paylaştı