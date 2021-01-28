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'nin yeni gözdesi !

’i kadrosuna katan , bu kez Malili golcünün peşine düştü. ile masaya oturan sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı ileri sürüldü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Moussa Marega!

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan , hız kesmiyor. , ve 'yi ocak ayında kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez de 'nun golcüsü için temaslarını hızlandırdı. ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen , Osayi transferinde olduğu gibi ufak bir bedelle işi bitirmeyi istiyor. Porto ise sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı bu oyuncusundan para kazanmayı planlıyor.

BU SEZON 9 GOLÜ BULUNUYOR

Tüm transferlerde bizzat görüşmeleri gerçekleştiren sportif direktör 'nun, teknik direktör 'un da onay verdiği 'da tüm şartları zorladığı öğrenildi. Porto'nun haziran ayında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcunun bonservis konusunda ücreti yüksek tuttuğu belirtildi. Bedeli aşağı çekmeye çalışan Belözoğlu'nun transferi yeni sezona bırakmak istemediği kaydedildi. Bu sezon Porto ile 24 resmi karşılaşmaya çıkan 1.83'lük Malili yıldız, bu maçlarda 13 gole katkı sağladı. Marega, 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

301 MAÇ 112 GOL 48 ASİST

Profesyonel kariyerinde 5 takımda forma giyen Marega, 301 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 112 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, 48 de asist yaptı.

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