Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu akşamki konuğu Hes Kablo Kayserispor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör Erol Bulut, kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.



FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta



Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Lennon, Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga



EKSİK YİNE ÇOK

Kanarya'da sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra ameliyat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. Çalışmalarını tek başına sürdüren Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.



SZALAI KADRODA

Yeni transfer Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Macar stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda görev alacak.



İKİ takım ligde 48 kez karşılaştı. Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı- lacivertliler son dönemde rakibi karşısında zorlanıyor. Ligdeki son 8 maçta Kanarya 2 kez kazanabildi.