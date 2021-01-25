Haberler Fenerbahçe Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin maçı 11'i

Süper Lig’de 5 maçlık galibiyet serisi Sivas’ta biten Fenerbahçe, Kadıköy’de ’u konuk ediyor. Zirve yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Kayserispor ise zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi her iki teknik adam da ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu akşamki konuğu Hes Kablo . Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem . 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör , kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, , Campanharo, Avramovski, , ,


EKSİK YİNE ÇOK
'da sakatlıkları devam eden , ve 'ün yanı sıra ameliyat olan forma giyemeyecek. Çalışmalarını tek başına sürdüren 'ün de oynaması beklenmiyor.


SZALAI KADRODA
Yeni transfer , Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Macar stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda görev alacak.

İKİ takım ligde 48 kez karşılaştı. Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı- lacivertliler son dönemde rakibi karşısında zorlanıyor. Ligdeki son 8 maçta Kanarya 2 kez kazanabildi.

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