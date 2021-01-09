OMG Ormanspor Fenerbahçe Beko 63-72 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

p>İki takımın da hücumda rahat sayı bularak başladığı maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe Beko 'nun 14-13'lük üstünlüğüyle geçildi. Savunmaların devreye girmeye başladı kalan bölümde OGM Ormanspor skorda dengeyi yakaladı ve ilk çeyrek 21-21 berabere bitti.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda kolay top kayıpları yaptı. Boyalı alanı daha etkili kullanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte tempo düştü. Sarı-lacivertliler, Ulanovas'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 41-48. Fenerbahçe Beko, son periyoda 54-49'luk üstünlükle girdi.

Son periyoda 10-2'lik seriyle başlayan OGM Ormanspor, 33. dakikada öne geçti: 59-56. Rakibine 4 dakika sayı şansı vermeyen ve 7-0 seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 37. dakikada 4 sayılık avantaj yakaladı: 59-63. Maçın son dakikasında farkı ilk kez çift hanelere (62-72) çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 72-63 galip ayrıldı.