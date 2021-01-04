Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan kadro yorumu! "Sahaya sürdüğümüz ilk 11..."

- maçı öncesi 'tan kadro yorumu! "Sahaya sürdüğümüz ilk 11..."

'in 16. haftasının kapanış maçında , deplasmanda 'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Bulut, "Futbolcuların sakatlık ve hastalıklarını yaşıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11 sakatlıklardan dolayı böyle. Yedek kulübesinde oturanların da hafif sakatlıkları var. Bu yüzden 11 böyle." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:17 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:28
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan kadro yorumu! "Sahaya sürdüğümüz ilk 11..."

'in 16. haftasının kapanış maçında , deplasmanda 'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

BAY arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. İdmanlarda bazı şeyleri daha iyi çalıştık. Futbolcuların sakatlık ve hastalıklarını yaşıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11 sakatlıklardan dolayı böyle. Yedek kulübesinde oturanların da hafif sakatlıkları var. Bu yüzden 11 böyle.

AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. maçında 3 puan aldık, aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Dizilişimiz ve tercihlerimiz, bazı bölgelerde sakatlıktan ötürü böyle oldu.

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