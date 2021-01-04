Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan kadro yorumu! "Sahaya sürdüğümüz ilk 11..."

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

BAY arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. İdmanlarda bazı şeyleri daha iyi çalıştık. Futbolcuların sakatlık ve hastalıklarını yaşıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11 sakatlıklardan dolayı böyle. Yedek kulübesinde oturanların da hafif sakatlıkları var. Bu yüzden 11 böyle.

AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Başakşehir maçında 3 puan aldık, aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Dizilişimiz ve tercihlerimiz, bazı bölgelerde sakatlıktan ötürü böyle oldu.