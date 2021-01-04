Son dakika: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Sadiku, Brecka, Hadërgjonaj, Anıl Koç, Doğucan, Carius, Yusuf, Tirpan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan Valencia da ilk 11'e dönerken, Samatta maça yedek kulübesinde başlayacak.

Fenerbahçe'de ayrıca Caner Erkin ve Filip Novak maç kadrosunda yer almadı.