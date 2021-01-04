Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu!

Son dakika: 'nin 11'i belli oldu!

Son dakika haberi | 'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynanacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu oluyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:28
Son dakika: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu!

'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynanacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu oluyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Sadiku, Brecka, Hadërgjonaj, Anıl Koç, Doğucan, Carius, Yusuf, Tirpan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, , , , , , , , , ,

OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan Valencia da ilk 11'e dönerken, Samatta maça yedek kulübesinde başlayacak.

Fenerbahçe'de ayrıca Caner Erkin ve Filip Novak maç kadrosunda yer almadı.

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