Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

'nin oparesyonunda gelişmesi! ile beraber...

'de son dakika haberi... Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bununla beraber savunmanın göbeğine mutlak transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı 'e kanca attığı ifade edilirken, 'in Sokratis'e transfer için söylediği sözler ortaya çıktı! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 00:16
Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

Stoper transferi için kolları sıvayan listenin ilk sırasında yer alan Arsenal'li için ilk resmi girişimi yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, 'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.

Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

Takvim'in haberine göre, 'nin teklifiyle yakından ilgilenen 'in takım arkadaşı 'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer oparesyonunda Mesut Özil gelişmesi! Sokratis ile beraber...

Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor.

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