Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

zorlu virajda! İşte maçı muhtemel 11'leri

için bu karşılaşmanın önemi çok büyük... 7 kritik eksikle mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, kazanırsa sıkıntılar askıya alınacak. Yaşanacak kayıpta ise ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:51 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son 6 lig maçında 4 yenilgi alan , sezonun en önemli sınavlarından birini bugün verecek. Eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcular için karşılaşması büyük önem taşıyor. 7 eksikle bu kritik 90 dakikaya çıkacak olan Kanarya, kazanması halinde gelecek haftalar öncesi umutlanacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise işler karışacak. Yönetimin ilk olarak teknik direktör 'la yollarını ayıracağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli


KADIKÖY'TE TEK YENİLGİ
Başakşehir maçının da kaybedilmesi durumunda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, birçok oyuncuyu da gözden çıkaracak. Ülker Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e karşı sahasında büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı 12 maçın yalnızca birini kaybederken, 9'unu kazandı, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı.

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