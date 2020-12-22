Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma hareketleriyle başladı.
3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
SOSA MÜJDESİ
Jose Sosa takımla birlikte çalıştı. Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.