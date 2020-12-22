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maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışında kritik maçına çıkacak , yaptığı resmi açıklamada müjdeyi verdi. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun takımla beraber çalıştığını açıklarken, maç öncesi kampa girildiğini duyurdu. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 20:18
Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

SOSA MÜJDESİ
Jose Sosa takımla birlikte çalıştı. Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

, 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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