Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu...

Fenerbahçe , Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.