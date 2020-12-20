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Bu ofsayt kızdırdı

Pelkas'ın attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali Fenerbahçelileri çıldırttı. Taraftarlar isyan etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Bu ofsayt kızdırdı

Sarı-lacıvertlilerin Gaziantep'e konuk olduğu mücadelede Dimitrios Pelkas'ın attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi tartışmalara sebep oldu. 'nın atağında Filip Novak'ın pasında Yunan yıldız meşin yuvarlakla buluştu. Vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol verilse skor 2-2 olacak ve galibiyet için umutlanacaktı. Ancak iptal sonrası Kanarya'nın morali de düştü. Sarı-lacivertliler ,VAR görüntülerinin ardından çıldırdı. Pozisyonda bir ihlal olmadığını düşünen taraftarlar "Bu nasıl ofsayt" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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