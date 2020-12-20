Gaziantep destanı

Haftanın önemli maçında Gaziantep, Fenerbahçe'yi konuk etti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i mağlup eden kırmızı- siyahlılar, şampiyonluğa oynayan güçlü rakibini de devirerek Süper Lig'e damgasını vurmayı sürdürüyor. Marius Sumudica yönetiminde sadece ligin ilk haftasında Galatasaray'a kaybeden Antep ardından çıktığı 11 karşılaşmada da yenilmedi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadı.

HERKESE ATTI

Gaziantep, İstanbul takımlarını bir bir devirirken, zirve yürüyüşünü de sürdürdü. Güneydoğu temsilcisi 12 maç sonunda 21 puana ulaştı. Eksik maçını da kazandığı takdirde 2 puan önündeki Fenerbahçe'nin de önüne geçerek 3. basamağa tırmanacak. Gaziantep'te herkes bu başarının ana mimarı olan teknik direktör Marius Sumudica'yı yere göğe koyamıyor. Tecrübeli hoca herkesten farklı sistemiyle ligi sallıyor.

BU NASIL BARAJ?

G.Antep'in attığı 3. golden önce sadece 4 kişilik F.Bahçe barajı taraftaı kızdırdı. "Toptan mı korkuyorsunuz da baraja girmiyorsunuz?" yorumları yapıldı.

'YANLIŞ KURDULAR'

FRİKİKTEN Fenerbahçe'yi avlayan Kenan Özer, rakip barajın yanlış kurulduğunu söyledi. Başarılı hücumcu "Attığım golde sanki baraj yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracaktı ama barajı öyle görünce ben vurdum, gol oldu" dedi.

'ANLIK MODUMUZ'

Gaziantep FK, galibiyet sonrası sosyal medyasından 'Gaziantep kazandı' etiketiyle Marius Sumudica'nın göbek atarken bir videosunu paylaştı. 'Anlık modumuz' diyerek keyiflerin yerinde olduğunu belirtti.