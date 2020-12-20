Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attığı 24. dakikada saha kenarında ilginç bir diyalog yaşandı. Gol öncesi bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı Ferdi Kadıoğlu ile tartışan Mert Hakan Yandaş, daha sonra hocasına serzenişte bulundu. Mert Hakan, "Vallahi böyle olmaz hocam" diyerek tepkisini dile getirirken, karşılaşmanın ikinci yarısında Ferdi oyundan alındı, yerine Thiam sahadaydı. Bu arada 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, yüzde 88.5 pas isabetiyle oynadı, 8 ikili mücadeleden 5'ni ide kaybetti.



Fenerbahçe adına sahada büyük üzüntü vardı. Kimi başını öne eğdi, kimi de Gustavo gibi arkadaşlarına isyan etti.



Ligde bu sezon en çok top kaybı yapan ikinci takım F.Bahçe oldu. Kanarya, bin 755 top kaybı yaparken, ilk sırada bin 764 kayıpla Kasımpaşa yer alıyor.



İlk lig maçında 3 gol yiyen Oytun'u bitiş düdüğünün ardından ilk teselli eden isim Volkan Demirel'di. Yıllarca F.Bahçe'nin kalesini koruyan Demirel, genç file bekçisinin yanından ayrılmadı.