Çizgileri kim çekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonunda hakemlere yüklendi. Genç çalıştırıcı, "Bir golümüz verilmedi, bir de penaltımız verilmedi. VAR'daki ofsayt çizgisini kim çekiyor merak ediyorum." dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:25Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
FenerbahçeTeknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonunda hakemlere yüklendi. Genç çalıştırıcı "Bir golümüz verilmedi, bir de penaltımız verilmedi. VAR'daki ofsayt çizgisini kim çekiyor merak ediyorum. Galatasaray ve Trabzonspor maçında verilen penaltılara bakıyorum. Bir de bizim verilmeyen penaltılara. Biraz da bunları yorumlasınlar" ifadelerini kullandı. Bulut "Acı çekiyoruz. Avrupa'da en çok penaltı çalınan defans bizimki. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor." diyerek sürdürdüğü konuşmasında umut da verdi: "Kulubü bu durama biz getirdik. Bu kötü durumdan çıkaracak olan da bizleriz. Puanlar alarak zirveye çıkacağız. Taraftarımız mutlu edeceğiz. Bu maçı bir an önce geride bırakıp Başakşehir'i düşünmeye başlamalıyız"