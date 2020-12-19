Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Süper Lig'de özellikle iç sahada istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanına konuk oluyor...

Sarı-lacivertli takım sezon başında yaptığı transferlerle alternatifli kadro kursa da sakatlıklar ve cezalılardan dolayı Gaziantep karşısında tam kadro olamayacak.

Kırmızı kart cezalısı kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.

Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek.