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'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Son dakika haberleri... Ligde istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe'de, sezon başında yapılan transferlerle alternatifli bir kadro kurulmuştu ancak sarı-lacivertli takımın başı sakatlıklarla dertte. İşte 2020'yi kapatan 4 isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:08
Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Süper Lig'de özellikle iç sahada istikrarsız sonuçlar alan , bugün Gaziantep deplasmanına konuk oluyor...

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Sarı-lacivertli takım sezon başında yaptığı transferlerle alternatifli kadro kursa da sakatlıklar ve cezalılardan dolayı Gaziantep karşısında tam kadro olamayacak.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Kırmızı kart cezalısı kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Ligde 15. haftayı bay geçecek olan için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı!

Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.

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