Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Mehmet Topuz'a ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor! Gelen bilgilere göre Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A, ile kuzeni tarafından dolandırıldı. Evi sattıktan sora Topuz'u parayı getireceğini söyleyerek oyalayan Rıdvan A, 2 milyon 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Bir zamanlar Kayserispor ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'da bulunan evinin satılması için vekalet verdiği 8 yıllık arkadaşı Rıdvan A tarafından dolandırıldı. Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek kendisinden vekalet aldığını belirten Mehmet Topuz; "Bugüne kadar onun geçimini sağladım. Ama o güvenimi kötüye kullanıp beni dolandırdı" dedi.

2 MİLYON 350 BİN LİRA İLE KAÇTI İstanbul'daki evini satmaya karar verdikten sonra Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek satış işlemini için kendisinden vekalet aldığını belirten Futbolcu Mehmet Topuz; "Rıdvan'a bir hafta önce evimin satış işlemlerini yapması için vekalet verdim.

Rıdvan evi 17 Aralık'ta satmış. Ama baha haber vermedi. Sattığı kişiyle birlikte parayı benim hesabıma yatırmak üzere araçla bankaya gidiyorlar. Bankada önüne gelince evi satın alan adam iner inmez Rıdvan ve kuzeni Oğuzhan A, paralarla kaçıyorlar. Bankada alınacak parayı Rıdvan A, tapuda almış" diye konuştu.

ÖNCE OYALADI SONRA TELEFONLARIMA BAKMADI Satış işlemini öğrendikten sonra Rıdvan A'yı telefonla aradığını belirten Mehmet Topuz, "Kendisi bana biraz işinin olduğunu söyleyerek 'parayı hemen yatıyorum' gibi laflarla beni oyaladı. Daha sonra telefonlarıma hiç bakmaz oldu.