Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Bir dönem ve Fenerbahçe formaları da giyen eski milli futbolcu hayatının şokunu yaşadı. Tecrübeli isim 'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı. Futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A, ile kuzeni tarafından dolandırıldı. Evi sattıktan sonra Topuz'u parayı getireceğini söyleyerek oyalayan Rıdvan A, 2 milyon 350 bin lira ile kayıplara karıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:25
Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Futbolcu 'a ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor! Gelen bilgilere göre Mehmet Topuz, 'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A, ile kuzeni tarafından dolandırıldı. Evi sattıktan sora Topuz'u parayı getireceğini söyleyerek oyalayan Rıdvan A, 2 milyon 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Bir zamanlar ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu , 'da bulunan evinin satılması için vekalet verdiği 8 yıllık arkadaşı Rıdvan A tarafından dolandırıldı. Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek kendisinden vekalet aldığını belirten Mehmet Topuz; "Bugüne kadar onun geçimini sağladım. Ama o güvenimi kötüye kullanıp beni dolandırdı" dedi.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

2 MİLYON 350 BİN LİRA İLE KAÇTI

'daki evini satmaya karar verdikten sonra Rıdvan A'nın Kayseri'ye gelerek satış işlemini için kendisinden vekalet aldığını belirten Futbolcu ; "Rıdvan'a bir hafta önce evimin satış işlemlerini yapması için vekalet verdim.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Rıdvan evi 17 Aralık'ta satmış. Ama baha haber vermedi. Sattığı kişiyle birlikte parayı benim hesabıma yatırmak üzere araçla bankaya gidiyorlar. Bankada önüne gelince evi satın alan adam iner inmez Rıdvan ve kuzeni Oğuzhan A, paralarla kaçıyorlar. Bankada alınacak parayı Rıdvan A, tapuda almış" diye konuştu.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

ÖNCE OYALADI SONRA TELEFONLARIMA BAKMADI

Satış işlemini öğrendikten sonra Rıdvan A'yı telefonla aradığını belirten , "Kendisi bana biraz işinin olduğunu söyleyerek 'parayı hemen yatıyorum' gibi laflarla beni oyaladı. Daha sonra telefonlarıma hiç bakmaz oldu.

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Bunun üzerine avukatımla birlikte Melikgazi İlçesindeki Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek Rıdvan A ve kuzeni Oğuzhan A, hakkında şikayetçi oldum. Bu kişiler beni, güvenimi kötüye kullanarak dolandırdı. Her ikisinden de şikayetçiyim. Polis şuanda her ikisini de her yerde arıyor" diye konuştu. (Sabah)

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