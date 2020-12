Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz'a dolandırıcı şoku! Dudak uçuklatan rakam...

Bunun üzerine avukatımla birlikte Melikgazi İlçesindeki Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek Rıdvan A ve kuzeni Oğuzhan A, hakkında şikayetçi oldum. Bu kişiler beni, güvenimi kötüye kullanarak dolandırdı. Her ikisinden de şikayetçiyim. Polis şuanda her ikisini de her yerde arıyor" diye konuştu. (Sabah)