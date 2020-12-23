Fenerbahçe-Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısında Hakem Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı müdahale sonrası Gustavo'yu sarı kartla cezalandırdı.

VAR odasında bulunan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın hakemini kırmızı kart incelemesi için VAR ekranına çağırdı. Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ancak kırmızı kart gerektirmediğine karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etmiş oldu.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)