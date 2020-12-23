Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

- mücadelesinde VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

'in 14. haftasının dikkat çeken mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadelenin 12. dakikasında yaptığı sert müdahale sonrası ile cezalandırılan için VAR odasından incelemesi talep edildi ancak yapılan kontrol sonrası sarı kart kararı teyit edildi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:27
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

'in 14. haftasında 'nin sahasında son şampiyon 'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısında Hakem , 'nun 'a yaptığı müdahale sonrası Gustavo'yu sarı kartla cezalandırdı.

VAR odasında bulunan , karşılaşmanın hakemini incelemesi için VAR ekranına çağırdı. Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ancak kırmızı kart gerektirmediğine karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etmiş oldu.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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