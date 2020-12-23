Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI

- Başakşehir | CANLI

'in 14. haftasında , Ülker Stadyumu'nda 'i konuk ediyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sebebiyle acil 3 puan ihtiyacı duyan Fenerbahçe adeta kader maçına çıkıyor. Sakatlıklar ve cezalılar 'un canını sıkarken, 'un kadrosunda da corona virüsü sebebiyle eksiklikler var.  Fenerbahçe - Başakşehir arasında oynanan zorlu mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:58
Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.


FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Thiam, Kemal Ademi

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı. 'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

OKAN BURUK KAYBETMEDİ

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti. Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki 'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı. 2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu 'u 3-0'la geçmişti. 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.

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