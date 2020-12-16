Oyunu bozacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, FB TV'de gündeme dair açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'tan ve takımdan memnun olduklarını belirten Belözoğlu'nun öne çıkan sözleri şunlar: "Skorlar birleştirir ve ayrıştırır. Bizi ayağa kaldıracak olan yine taraftardır. Oyuncularımız her zamandan daha çok desteğe ihtiyaç duyuyor. Önümüzde 84 puan var. Sezon başında 21 takım değil de ligde 1 takım varmış havası yaratmaya çalışanlar şu anda başka bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar."

F.BAHÇE MUTLUYSA MUTLUYUM

"Bizi ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. En ufak bir mağlubiyette bizi yıpratmaya devam edecekler. Hocamıza, takımımıza güveniyoruz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Buradan dimdik çıkacağız. Mevcut puan durumunda bizi paniğe itecek bir süreç yok. Fenerbahçe 84 puanın her birine talip. Umut aşılayan ya da camiaya moral sağlayan kişi değilim. Onların içindenim. F.Bahçe mutluysa mutluyum. F.Bahçe'nin büyüklüğü çok başka bir büyüklük, şampiyonluk da yetmiyor. İnandığım cümleler bunlar."

ALGILARIN İÇİNDE OLMADIK

"Sezon başından beri oluşturulan algının içinde olmadık. Bunu oluşturan kişiler, planı yaptılar ve hâlâ devam ettiklerini zannediyorlar. Camia olarak daha önce aldığımız refleksler ortada. Öncelikle sahada karşılığını vereceğiz. Liderin 3 puan arkasında olmamıza rağmen şampiyonluktan uzaklaşmışız gibi bir portre çiziliyor. Uzun süredir gelmeyen şampiyonluk var. Taraftarlarımızı anlıyorum. Yapılan oyunları saha içinde bozacağız. Saha içinde ivedilikle bunun karşılığını veren bir takım olacaktır."