Haberler Fenerbahçe Jailson’u arar hale geldik

’u arar hale geldik

Lemos’tan sonra dün bu kez Tisserand yaptırdığı gereksiz penaltıyla F.Bahçe’yi yaktı. Taraftarlar bu tepkiyi verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Jailson’u arar hale geldik

'nin savunma çilesi bu sezon da devam ediyor. Yeni transferler Mauricio Lemos ile Marcel Tisserand da yaraya merhem olamadı. Lemos, maçında yaptırdığı 2 penaltı ve ile derbilerindeki kötü oyunları sonrası gözden düşmüştü. Dün bu kez sahneye çıktı. Maçın başında hiç pozisyon yokken yaptırdığı gereksiz penaltıyla takımın moralini alt üst etti. Taraftarlar sosyal medyada Demokratik Kongo'lu stopere tepki gösterirken, "'u arar hale geldik" paylaşımları yapıldı.

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