‘Örümcek’ dönüyor

Kadroda bugün en az 2 değişiklik olacak. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ilk 11'e dönecek. Sambacı'nın gelişiyle Jose Sosa'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Gustavo, geride kalan 11 haftada 108 top kapmayla bu alanda Süper Lig'in en iyisi. Yukatel Denizlispor maçında çift sarıdan kızaran Serdar Aziz ile sakatlığı süren Lemos'un yokluğunda ise stoperde Tisserand'a Sadık Çiftpınar eşlik edecek. Teknik direktör Erol Bulut'un iki mevki dışında kazanan takımı koruması bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Altay- Gökhan Gönül, Sadık, Tisserand, Caner- Gustavo, Ozan Tufan- Mert Hakan, Pelkas, Ferdi- Cisse.