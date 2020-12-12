Kadroda bugün en az 2 değişiklik olacak. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ilk 11'e dönecek. Sambacı'nın gelişiyle Jose Sosa'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Gustavo, geride kalan 11 haftada 108 top kapmayla bu alanda Süper Lig'in en iyisi. Yukatel Denizlispor maçında çift sarıdan kızaran Serdar Aziz ile sakatlığı süren Lemos'un yokluğunda ise stoperde Tisserand'a Sadık Çiftpınar eşlik edecek. Teknik direktör Erol Bulut'un iki mevki dışında kazanan takımı koruması bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Altay- Gökhan Gönül, Sadık, Tisserand, Caner- Gustavo, Ozan Tufan- Mert Hakan, Pelkas, Ferdi- Cisse.
‘Örümcek’ dönüyor
Sarı kart cezası biten ‘top kapma ustası’ Luiz Gustavo yeniden 11’de. Serdar’ın yokluğunda ise Sadık’ın oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50