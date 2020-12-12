Haberler Fenerbahçe ‘Örümcek’ dönüyor

‘Örümcek’ dönüyor

cezası biten ‘top kapma ustası’ yeniden 11’de. Serdar’ın yokluğunda ise Sadık’ın oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
‘Örümcek’ dönüyor

Kadroda bugün en az 2 değişiklik olacak. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen ilk 11'e dönecek. Sambacı'nın gelişiyle 'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Gustavo, geride kalan 11 haftada 108 top kapmayla bu alanda 'in en iyisi. Yukatel Denizlispor maçında çift sarıdan kızaran ile sakatlığı süren Lemos'un yokluğunda ise stoperde Tisserand'a Sadık Çiftpınar eşlik edecek. Teknik direktör Erol Bulut'un iki mevki dışında kazanan takımı koruması bekleniyor. 'nin muhtemel 11'i şöyle: Altay- , Sadık, Tisserand, Caner- Gustavo, - Mert Hakan, Pelkas, Ferdi- Cisse.

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