Eski Fenerbahçeli Van Persie, Arsenal'de oynarken Wenger'den şampiyon olabilmek için Chiellini'nin transfer edilmesini istediğini açıkladı. Persie, "Kazanma mantalitemiz düşüktü. Chiellini tam bir kazanan" dedi. 36 yaşındaki Chiellini, 2005'ten beri Juventus'ta oynuyor.
Chiellini‘yi alalım!
Eski Fenerbahçeli Van Persie, Arsenal'de oynarken Wenger'den şampiyon olabilmek için Chiellini'nin transfer edilmesini istediğini açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50