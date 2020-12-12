Chiellini‘yi alalım!

Eski Fenerbahçeli Van Persie, Arsenal'de oynarken Wenger'den şampiyon olabilmek için Chiellini'nin transfer edilmesini istediğini açıkladı. Persie, "Kazanma mantalitemiz düşüktü. Chiellini tam bir kazanan" dedi. 36 yaşındaki Chiellini, 2005'ten beri Juventus'ta oynuyor.