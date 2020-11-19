‘Emre Türkiye’nin en iyisi’

Avrupa rekortmeni Emre Sakcı'nın dünkü basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan övgü dolu sözler... Kulübün milli yüzücüsüyle gurur duyduklarını belirten başkan Koç, "Emre, Türk yüzme tarihinin gelmiş geçmiş tartışmasız açık ara en iyi yüzücüsü. İnşallah olimpiyatlarda da yaşayamadığımız duyguları bizlere yaşatır. Emre'nin ailesinde Fenerbahçeli yok. Benim de, onun da babası Beşiktaşlı. Dayılar takım seçmede tehlikelidir. Emre'nin dayısı koyu Galatasaraylı ama onu ikna edemiyor. Kendi yolunu çiziyor, Fenerbahçeli oluyor. Bir şekilde doğru yolu seçiyor. İftihar ediyoruz, İyi ki Fenerbahçeli, iyi ki bir Türk sporcususun" açıklamalarında bulundu.



Üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla son dönemde öne çıkan isimlerden olan F.Bahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı'nın öne çıkan sözleri şöyle: "F.Bahçe önderliğinde önemli işler yaptık. Amatör branşlardaki sporcular kendini yalnız hissediyor ama burada değil. Bugünler inşallah başlangıç olacak. Başkanıma ayrıca teşekkür etmek itiyorum. Bana ağabey gibi yaklaştınız, bize o samimiyeti hissettirdiniz. Her saatte mesaj atabilmek, yakınlığınızı hissetmek bizim için çok özel."



F.BAHÇE ÖNDERLİĞİNDE ÖNEMLI IŞLER YAPTIK

Üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla son dönemde öne çıkan isimlerden olan F.Bahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı'nın öne çıkan sözleri şöyle: "F.Bahçe önderliğinde önemli işler yaptık. Amatör branşlardaki sporcular kendini yalnız hissediyor ama burada değil. Bugünler inşallah başlangıç olacak. Başkanıma ayrıca teşekkür etmek itiyorum. Bana ağabey gibi yaklaştınız, bize o samimiyeti hissettirdiniz. Her saatte mesaj atabilmek, yakınlığınızı hissetmek bizim için çok özel."