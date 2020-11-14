İtalyan yıldız Stefano Okaka'dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan futbolcu Stefano Okaka'nın ismi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'yle anılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına İtalya Milli Takım kampında cevap verdi.

"YANLIŞ ŞEYLER YAZIYORLAR"

Il Gazzettino'ya konuşan Okaka, Fenerbahçe iddiaları hakkında, "Bu konuda şaka yapmıyorum. Hakkımda yazılan yanlış şeyler var. Udinese ile ilişkilerim harika ve burada mutluyum" ifadesini kullandı.

Udinese ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Okaka, bu sezon 7 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.