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İtalyan yıldız 'dan iddialarına flaş yanıt!

Yaz döneminde ismi ile de anılan Udinese'nin golcüsü , hakkında çıkan haberlere İtalya kampında cevap verdi. 31 yaşındaki İtalyan futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını belirtip, transfer iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:02
İtalyan yıldız Stefano Okaka'dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Serie A ekibi Udinese'de forma giyen asıllı İtalyan futbolcu 'nın ismi, yaz döneminde 'yle anılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına İtalya kampında cevap verdi.

"YANLIŞ ŞEYLER YAZIYORLAR"
Il Gazzettino'ya konuşan Okaka, Fenerbahçe iddiaları hakkında, "Bu konuda şaka yapmıyorum. Hakkımda yazılan yanlış şeyler var. Udinese ile ilişkilerim harika ve burada mutluyum" ifadesini kullandı.

Udinese ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Okaka, bu sezon 7 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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