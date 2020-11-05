Haberler Fenerbahçe Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması!

Son dakika: 'dan açıklaması!

, takımın gelecek vadeden genç yıldız adayı hakkında konuştu. Belözoğlu, 17 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:36
Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması!

, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan genç futbolcu hakkında konuştu.

Samandıra 'nde yapılan antrenman sırasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Belözoğlu, Ömer Faruk'un menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini söyledi.

"MENAJERİ GELDİ AMA GÖRÜŞEMEDİK"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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