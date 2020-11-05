Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Ömer Faruk Beyaz açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz hakkında konuştu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Belözoğlu, Ömer Faruk'un menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini söyledi.

"MENAJERİ GELDİ AMA GÖRÜŞEMEDİK"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.