Nazım’da ‘gol' atmadık

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:51Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Antalya'dan transfer edilen Sangare'nin Beşiktaş'ın elinden kapıldığı yazılmıştı. Emre Belözoğlu, Haber Global'de o süreci anlattı: "Başkanımız, Sangare için yaptığı görüşmede 2 kere sordu, Beşiktaş'ın sürece dahil olmadığını söylediler. Biz gol atma derdinde değiliz... En duygulandıran transfer Gökhan oldu; "Bana çocukluk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda" dedi... En zoru Mert Hakan'dı... Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti."