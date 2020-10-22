Haberler Fenerbahçe Pelkas: Lider olmayı seviyorum

: olmayı seviyorum

, “ futbolda net bir yok. geçmek, çapraz oynamak lazım. 6 numara (ön libero) olmak zorundasın” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Pelkas: Lider olmayı seviyorum

Dimitris , ülkesinde yayın yapan MetroSport'a röportaj verdi. Yunan orta saha, 8 numaradan pozisyonuna geçmesinin yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu belirtirken, " olmayı seviyorum. futbolda net bir 10 numara yok. geçmek, gol atmak, çapraz oynamak lazım. 6 numara (ön libero) olmak zorundasın. Olmalısın. Modern 10 numara bunu gerektiriyor" diye konuştu. Pelkas idmanları neden sevdiğini ise, "Razvan (Lucescu) bize, 'antrenmanda gülerseniz yarışta da gülersiniz' demişti. İdmanlarda yaptığınız her şey daha sonra sahada ortaya çıkıyor. O yüzden idmanları seviyorum" sözleri ile anlattı.

STADI FULL GÖRMEK İSTERDİM

FBTV'ye de açıklamalarda bulunan Pelkas, karşısında ilk kez çıkacağı Ülker Stadı hakkında, "Stadın sadece ofisinde bulundum. İlk defa içerisinden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Full görmek isterdim" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN