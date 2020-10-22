Pelkas: Lider olmayı seviyorum

Dimitris Pelkas, ülkesinde yayın yapan MetroSport'a röportaj verdi. Yunan orta saha, 8 numaradan 10 numara pozisyonuna geçmesinin yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu belirtirken, "Lider olmayı seviyorum. Artık futbolda net bir 10 numara yok. Adam geçmek, gol atmak, çapraz oynamak lazım. Üçüncü 6 numara (ön libero) olmak zorundasın. Olmalısın. Modern 10 numara bunu gerektiriyor" diye konuştu. Pelkas idmanları neden sevdiğini ise, "Razvan (Lucescu) bize, 'antrenmanda gülerseniz yarışta da gülersiniz' demişti. İdmanlarda yaptığınız her şey daha sonra sahada ortaya çıkıyor. O yüzden idmanları seviyorum" sözleri ile anlattı.

STADI FULL GÖRMEK İSTERDİM

FBTV'ye de açıklamalarda bulunan Pelkas, Trabzonspor karşısında ilk kez çıkacağı Ülker Stadı hakkında, "Stadın sadece ofisinde bulundum. İlk defa içerisinden göreceğim. Benim için de ayrı bir tecrübe olacak. Full görmek isterdim" ifadelerini kullandı.