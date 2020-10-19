Nazım kendini çok beğenmedi

Gökhan'ın sakatlığında sağ bekte şans bulan Nazım Sangare, "Galibiyet için mutluyuz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olablirdi. Kalemizde de bazı pozisyonlar verdik. daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Bugünkü performansımdan çok memnun değilim. Daha iyisini yapabilirdim. Ama yine kazandığımız için mutluyum" dedi.

HÜCUMDA İYİ İŞLER YAPTI

Nazım Sangare sağ bekte sık sık hücuma destek verirken, eksiği son pasları isabetli kullanamamasıydı. Göztepe'nin solunu zaman zaman felç etti ancak 2. golden önce Halil Akbunar'ı durdurmayı başaramaması notunu düşürdü.