Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor seçimi! 7 isim arasından...

Fenerbahçe bu sezon her mevkii için alternatifli bir takım oluşturdu. Neredeyse her futbolunun 2'şer tane yedeği var. Teknik direktör Erol Bulut da en doğru isimleri bulmak istiyor. Genç çalıştırıcının şu ana kadar favorileri Jose Sosa, Luis Gustavo ve Ozan Tufan. Fenerbahçe orta sahada bu 3'lüyü kullandığında savunmayı sağlama alıyor ancak hücumda zaman zaman akan oyunda sıkıntılar yaşıyor. Erol Bulut bu garanti gördüğü isimlerden vazgeçeceğe benzemiyor. Ancak geride kalan oyuncuları da ekarte etmek kolay değil.



İşte orta sahadaki 7 ismin müthiş özellikleri:

Luis Gustavo: Takımın gardiyanı. Sert ve teknik. Takım savunmasının doğru yerleşmesini sağlıyor. Kazandığı topları hep olumlu kullanıyor. Erol Bulut'un gözde oyuncularından biri. Ozan Tufan: Kariyeri boyunca potansiyelinin küçük bir bölümünü gösterebildi. Modern orta sahada olması gereken bütün özelliklere sahip bir isim. Sezona formda girmesi şansını artırıyor. Tolga Ciğerci: Bazen çok eleştiriliyor ancak her hoca ona gözü kapalı güveniyor. Çünkü 12 kilometreyi aşan koşu kalitesiyle her açığı kapatıyor. Güvenilir olması sebebiyle tercih ediliyor. Jose Sosa: Erol Bulut'un saha içindeki lideri. Gerçek bir yıldız. Takımdaki her oyuncuyu en az bir seviye yukarı çıkarıyor. Farkını hissettirdi. Mert Hakan: Mert de Ozan gibi iki ceza sahası arasında mekik dokuyor. Sakatlığı onu geri götürse de Süper Lig'i sallayacak bir gücü var. Dimitrio Pelkas: Takıma sonradan katıldı. ancak o da tecrübesi ve yetenekleriyle sahaya akıl koyabilecek bir oyuncu. Şans gelecek. Ömer Faruk: Türk futbolunda geleceğin prensi olmaya aday isimlerin başında geliyor. Eşsiz sol ayağı ve müthiş bir futbol zekası var.