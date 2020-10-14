Fenerbahçe idmanında müthiş goller! Erol Bulut...

Kanarya, milli oyuncularından yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada futbolcular pas antrenmanı yaptı. Fenerbahçe'nin idmanı 3'erli takımlar halinde dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Teknik patron Erol Bulut atılan güzel golleri alkışladı.



RODRIGUES İDMANDA

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya çalıştığı Garry Rodrigues, milli maçını oynadığı ve İstanbul'a geri döndü. Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu dünkü antrenmanda takım arkadaşlarına katıldı. Rodrigues'in eski kulübü Al-İttihad'a dönmesi bekleniyor.



SAKATLARIN DURUMU:

DIEGO PEROTTI: Tecrübeli oyuncunun tedavisine dün de devam edildi. Kısa sürede hazır olması bekleniyor. SERDAR AZIZ: Başarılı stoper belindeki ağrılar sebebiyle Fenerbahçe'nin dünkü çalışmasında yer almadı. GÖKHAN GÖNÜL: Kanarya'nın sağ beki takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı.