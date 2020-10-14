Fenerbahçe 24 yaşındaki ön libero Iddrisu Baba'yı takibe aldı!

Fenerbahçe transfer sezonunu başarıyla tamamladı ancak gelecek dönemler için çalışmalarını da sürdürüyor.

Hedefteki isimlerden biri de Mallorca'da forma giyen İddrisu Baba... 24 yaşındaki futbolcu Gana Milli Takım formasıyla Antalya'da Katar'a karşı oynadı. Gana'nın 5-1 yendiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Genç ön libero karşılışmada müthiş bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'nin scout ekibi de Antalya'daki mücadeleyi takip etti. Baba hakkında bol bol notlar aldılar.





IDDRISU BABA KİMDİR?

22 Ocak 1996'da Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen 1.82 boyundaki merkez orta saha oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Real Mallorca altyapısında başlayan Baba, Mallorca'nın tüm alt yaş kategorileriyle beraber Leganes lat yapıısı ve Barakaldo'da forma giydi.