Haberler Fenerbahçe Garry Rodrigues için flaş gelişme! Fenerbahçe'den eski takımına...

için flaş gelişme! 'den eski takımına...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon 2 yıllığına Al İttihad'dan kiraladığı , 2020-21 sezonunda değerlendirilmemişti. Sarı lacivertlilerden ayrılacağı konuşulan futbolcu için Arabistan basınından flaş bir haber geldi. Buna göre Garry Rodrigues, eski takımına dönüyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 20:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 20:05
Garry Rodrigues için flaş gelişme! Fenerbahçe'den eski takımına...

'den ayrılması gündemde olan 'in yeni rotası belli oluyor... Kısa süre öncesine kadar adı Hollanda ve Yunan kulüpleriyle anılan yıldız isim ayrılığın eşiğinde.

Arabistan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, eski takımı Al İttihad'a dönme yolunda...

F.BAHÇE İSTEMİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al İttihad, oyuncusunu geri istiyor. Fenerbahçe de, oyuncunun aldığı yüklü maaş nedeniyle bu temasa sıcak bakıyor.

BU HAFTA NETLEŞECEK
Öte yandan Al İttihadlı yetkililerin bu hafta Fenerbahçe ile iletişime geçerek transfere son noktayı koymak istediği kaydedildi.

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