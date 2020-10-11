Fenerbahçe'de Caner Erkin, Jose Sosa ve Samatta'nın sözleşmelerindeki flaş madde ortaya çıktı!

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, 18 ismi kadrosuna katarak büyük bir sükse yarattı. Sarı-lacivertli takımda Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşme detayları da ortaya çıktı.

BAŞARI BONUSU SADECE GALİBİYETTE VAR!

Takvim'in haberine göre, Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi.. Başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.

ORTA SAHADA BÜYÜK REKABET

Fenerbahçe orta sahasında Gustavo, Mert Hakan, Ozan Tufan , Sosa, Tolga Ciğerci mütnhiş bir rekabet içine girdi. Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.



