Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Caner Erkin, Jose Sosa ve Samatta'nın sözleşmelerindeki flaş madde ortaya çıktı!

'de , ve Samatta'nın sözleşmelerindeki flaş madde ortaya çıktı!

'nin yaz sezonunda kadrosuna kattığı , ve Mbwana Samatta'nın sözleşme detayları ortaya çıktı. 3 ismin kontratlarında özel bonus maddeleri dikkat çekerken, başarı bonusunun yalnızca galibiyette olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 10:53
Fenerbahçe'de Caner Erkin, Jose Sosa ve Samatta'nın sözleşmelerindeki flaş madde ortaya çıktı!

sezonunu oldukça hareketli geçiren , 18 ismi kadrosuna katarak büyük bir sükse yarattı. Sarı-lacivertli takımda Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşme detayları da ortaya çıktı.

BAŞARI BONUSU SADECE GALİBİYETTE VAR!
Takvim'in haberine göre, Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi.. Başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.

ORTA SAHADA BÜYÜK REKABET
Fenerbahçe orta sahasında Gustavo, Mert Hakan, , Sosa, mütnhiş bir rekabet içine girdi. Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.


BİZE ULAŞIN