Top artık bizde!

Fenerbahçe'de transfer döneminin sona ermesiyle gözler takıma çevrildi. Son gün 3 oyuncuyu daha (Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitrios Pelkas) kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip her mevkide aynı kalitede en az 2 isme sahip oldu. Taraftarlar sahaya çıkacak yeni takımı izlemeyi sabırbızlıkla beklerken, teknik heyet de çalışmalara hız verdi. Erol Bulut, milli arada her ne kadar eksik çalışılsa da sistemini takıma oturtmayı planlıyor. Hedef savunmada zor geçilen, hücumda bol gol atan ve keyifle izlenen bir Fenerbahçe oluşturmak.

REKABET, BAŞARIYI GETiRECEK

Oyuncularla yapılacak toplantılarda da bu mesaj verilecek. Antrenmanlarda geniş kadro avantajıyla rekabet üst seviyeye çekilirken, formayı hak edenin giyeceği anlatılacak. İlk 4 haftada alınan 8 puan camiada olumlu karşılanmıştı. Bundan sonraki amaç galibiyet serisi yakalayıp, kayıpları minimumda tutmak, oyun seviyesini her hafta daha yukarıya taşımak olacak. Erol Bulut'un kurmaylarına, "Yönetim üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde. Şampiyonluk için tüm gücümüzle çalışacağız" dediği öğrenildi.

BELÖZOĞLU VE ŞAHİN DE İZLEDİ

Antrenmanı idari menajer Volkan Ballı'nın yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin de izledi. Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak kulüpte görev alacağı belirtiliyor.

SAMATTA: HER ŞEY ÇOK YENİ

Mbwana Samatta, Tanzanya Milli Takımı'nda Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtladı. Golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, kısaca her şey yeni. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım" dedi. Bu arada Samatta, 9.5 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli forveti oldu.

ALTAY: PREMİER LİG'İ SEVİYORUM

Ümit Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır, "F.Bahçe olarak iyi transferler yaptık. Lige de iyi başladık. Umarım sezon sonunda da güleriz" dedi. Karagümrük maçında kurtardığı penaltı için, "Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana" diyen Bayındır, "Başarımın sırrı çalışmak. Tek bir kaleciyi örnek almam. Hepsinin iyi yanlarını alıp, kendime kurgulamaya çalışıyorum. Premier Lig hoşuma gidiyor. Daha çabuk+agresif" ifadesini kullandı.