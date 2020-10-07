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'den Perotti'nin sözleşmesine dair açıklama geldi

Transferin flaş takımlarından olan 'nin kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu 'nin mukavele ayrıntıları belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıldız oyuncuya maç başı ücret ödenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:36
Fenerbahçe'den Perotti'nin sözleşmesine dair açıklama geldi

Kulübü, yeni transferi 'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perotti, tıpki de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.

DIEGO PEROTTI KİMDİR?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, , Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 Kupası yer alıyor.

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