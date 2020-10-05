Son dakika transfer haberi: Ze Luis Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ze Luis'in yeni durağı belli oldu. Championat'ın haberine göre yıldız golcü, Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

RUSYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Porto'nun gözden çıkardığı Ze Luis, daha önce Rusya'da Spartak Moskova forması giymişti. Eşi de Rus olan oyuncu, bu kez Spartak'ın ezeli rakiplerinden Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya'da top koşturacak.

Ze Luis, 2015-19 yılları arasında Spartak Moskova'da forma giyerken, 10 milyon 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.