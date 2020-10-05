Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Ze Luis Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Son dakika haberi: ile anlaştı

döneminde adı ve ile anılan 'in yeni takımı belli oldu. Rus basınında yer alan habere göre yıldız golcü, ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:15
Son dakika transfer haberi: Ze Luis Lokomotiv Moskova ile anlaştı

döneminde ve 'nin gündemine gelen 'in yeni durağı belli oldu. Championat'ın haberine göre yıldız golcü, ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

RUSYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Porto'nun gözden çıkardığı Ze Luis, daha önce 'da forması giymişti. Eşi de Rus olan oyuncu, bu kez Spartak'ın ezeli rakiplerinden Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya'da top koşturacak.

Ze Luis, 2015-19 yılları arasında Spartak Moskova'da forma giyerken, 10 milyon 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

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