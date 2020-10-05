Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Dimitrios Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: 'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: , transfer döneminin son gününde bir bombaya daha imza attı ve 'tan 'ı kadrosuna kattı. , sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:14
Son dakika: Fenerbahçe Dimitrios Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

döneminin flaş ekiplerinden 'de çalışmalar son gün de devam ediyor. Birçok futbolcuya imza attıran, son olarak da Diego Perotti ve Kemal Ademi'yle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.

Sarı Kanarya, son olarak 'ta forma giyen giyen 'ı kadrosuna kattı.

Spor'un haberine göre 'da sağlık kontrollerinden geçirilen Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında 'da dünyaya geldi. hayatında altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

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