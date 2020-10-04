Diego Perotti Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'yi İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünde bir sorun yaşanmazsa bugün sözleşme imzalanacak. Kontratın 2+1 yıllık olacağı, Perotti'ye yıllık 2 milyon euro civarında garanti ücret ödeneceği belirtildi. Anlaşmada bonusların da yer alacağı öğrenilirken, AS Roma'ya ise herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği ifade edildi. Perotti, Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 16'ncı transfer olacak.



TEK KORKU: SAKATLIKLARI!

Futbola ülkesi Arjantin'in CD Moron takımının altyapısında başlayan Diego Perotti hücumda tam bir joker. Genel olarak sol kanatta oynuyor. Ancak orta sahada tüm mevkilerde görev yapabiliyor. Fazla takım değiştirmeyen 1.79 boyundaki yıldız; Sevilla'da 6, Genoa'da 2, Roma'da ise 5 sezon forma giydi. Tek sıkıntısı sık sakatlanması. Son 3 sezonda başta kas sakatlıkları olmak üzere çeşitli nedenlerle 205 gün sahalardan uzak kaldı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe resmi internet sitesinden, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.



1.85

Serie A'nın 2017-18 sezonundan bu yana en fazla çalım atan oyuncusu. (Maç başına 1.85 çalım)

