Haberler Fenerbahçe Diego Perotti Fenerbahçe'de!

'de!

16. transferini Arjantinli yıldız ile yaptı. Sarı lacivertliler, son olarak Roma'da forma giyen 'yi İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Diego Perotti Fenerbahçe'de!

, Arjantinli kanat oyuncusu 'yi İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünde bir sorun yaşanmazsa bugün sözleşme imzalanacak. Kontratın 2+1 yıllık olacağı, Perotti'ye yıllık 2 milyon euro civarında garanti ücret ödeneceği belirtildi. Anlaşmada bonusların da yer alacağı öğrenilirken, AS Roma'ya ise herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği ifade edildi. Perotti, Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 16'ncı olacak.


TEK KORKU: SAKATLIKLARI!
Futbola ülkesi Arjantin'in CD Moron takımının altyapısında başlayan Diego Perotti hücumda tam bir joker. Genel olarak sol kanatta oynuyor. Ancak orta sahada tüm mevkilerde görev yapabiliyor. Fazla takım değiştirmeyen 1.79 boyundaki yıldız; Sevilla'da 6, Genoa'da 2, Roma'da ise 5 sezon forma giydi. Tek sıkıntısı sık sakatlanması. Son 3 sezonda başta kas sakatlıkları olmak üzere çeşitli nedenlerle 205 gün sahalardan uzak kaldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe resmi internet sitesinden, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

1.85
Serie A'nın 2017-18 sezonundan bu yana en fazla çalım atan oyuncusu. (Maç başına 1.85 çalım)

BİZE ULAŞIN