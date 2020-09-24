Sangare’den 4 yıllık imza

Milli sağ bek, 4 yıllığına resmen Fenerbahçeli oldu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:57Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe, transferini daha önce açıkladığı Nazım Sangare ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Antalyaspor'dan alınan milli sağ bek ile 4 yıllık kontrat imzalandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare'ye karşılık Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro bonservis bedelinin yanı sıra takasta bir oyuncu ve sonraki satıştan pay alacaklarını dile getirmişti