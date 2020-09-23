Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler'in her konuda anlaşmaya vardığı Aston Villa forması giyen Samatta, sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA!

Sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandıran Kanarya, Samatta'nın İstanbul'a gelmesi üzerine bir paylaşım daha yaptı.

İşte o paylaşımlar: