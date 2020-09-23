Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta İstanbul'a geldi

Son dakika haberi: 'nin yeni transferi 'a geldi

Son dakika haberi: Yeni sezon çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü transferini de bitirdi. Sarı lacivertliler, yıldız golcü 'yı, 'a getirdi. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 23:59
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta İstanbul'a geldi

'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan , golcü arayışlarına hız vermişti. çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler'in her konuda anlaşmaya vardığı forması giyen Samatta, sözleşmeyi imzalamak için 'a geldi. Fenerbahçe'nin transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Mbwana Samatta targeting fairytale finish for Aston Villa | Express & Star

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA!
Sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandıran Kanarya, Samatta'nın İstanbul'a gelmesi üzerine bir paylaşım daha yaptı.

İşte o paylaşımlar:

Fenerbahçe Samatta transferini bitirdi

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