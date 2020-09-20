Sangare tamam

Fenerbahçe Nazım Sangare transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş maçı sonrası konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, F.Bahçe'nin Sangare'yle ilgili transfer teklifini kabul ettiklerini açıklayarak, "Nazım Sangare için Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettik. Kulüple oyuncu konuşuyor. Onu bilemiyorum." dedi. Dünkü Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan ve Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla buluşan milli futbolcu ise, futbolseverlerin "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi. Sangare'yi kadroya almayan teknik direktör Tamer Tuna, "Beşiktaş devredeydi ama finansal konularda anlaşılmadı. F.Bahçe ile kulübümüz anlaştı biliyoruz" dedi.