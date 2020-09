Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe 'nin teklif yaptığı Ze Luis için Çin 'in Tianjin Teda takımının da devreye girdiğini iddia etti. Teda'nın Ze Luis'e senelik 3.5 milyon euro, Porto'ya ise 5.5 milyon euro önerdiği belirtilirken, Porto'nun en yüksek teklifi beklediği ve 10 milyon euro'dan aşağı düşmek istemediği dile getirildi. Fenerbahçe de Ze Luis'te ciddi. Girişimler sürüyor. Her an bir açıklama gelebilir.