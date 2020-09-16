Marcel Tisserand: Gelmeden önce Nsakala ile görüştüm

Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı resmen kadrosuna katmış ve yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıkan Tisserand açıklamalarda bulundu.

Tisserand'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Çalışıp, takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum."

"Fenerbahçe gibi dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer teklifi alınca reddetmesi kolay olmuyor."

"Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda testlerden geçtim. Kulüp, durumunu kesinleştirmek ve oyuncuyu tanımak adına bir süreç geliştirdi. Şu anda bir sorun yok"

"6 aydır 2 defans oyuncusu oynuyorduk. Galatasaray'daki Luyindama ile beraber tek oynuyoruz. İki ayağımı da kullanabiliyorum."

"İkili mücadeleleri seven, mümkünse topla birlikte çıkmayı ve oyun kurmayı severim. Saha içerisinde karakter göstermeyi severim."

"Türk ligini ve derbileri takip ediyordum. Özel maçlar bunlar. Takımıma yardım etmek için sahada olmayı istiyorum ama unutulmamalıdır ki Pazartesi günü, o maçtan önce önemli bir maçımız var."

"Kaliteli futbolculara karşı oynamaktan keyif alırım. Fransa'da Ibrahimovic, Cavani ve Falcao gibi oyunculara karşı oynadım. Almanya'da Lewandowski ve Aubameyang'a karşı oynadım. Böyle oyunculara karşı oynamayı seviyorum."